В Канаде призвали ввести санкции против США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр канадской провинции Альберта Джейсон Кенни обратился в правительство страны с призывом применить жесткие ограничительные меры в отношении Вашингтона, а также экономические санкции.

Как отметил российский политолог Владимир Корнилов, Канада осталась недовольна мерами США, которые отозвали разрешение на строительство нефтепровода Keystone XL. По его словам, новый американский лидер Джо Байден, обещавший восстановить отношения со странами-союзницами, в действительности только показал пренебрежительное отношение к партнерам, в том числе к Оттаве.

«Складывается впечатление, что Байден бьет своих, чтобы чужие боялись», - приводит РИА Новости комментарий политолога.

Отметим, что одним из документов, подписанных новым президентом США, стал указ об отзыве разрешения на строительство нефтепровода Keystone XL - 3,5 тысячи километров нефтепровода, который должен качать до 800 тысяч баррелей нефти в день из канадской провинции Альберта на американские нефтеперерабатывающие предприятия. Значительная часть акций собственника проекта принадлежит основным банкам Канады, а правительство Альберты вложило в него 1,5 миллиарда долларов