В Беларуси назначен новый госсекретарь Совбеза

Лукашенко уверен, что Белоруссию будут и дальше "шатать и раскачивать" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил во вторник, 26 января, Александра Вольфовича на должность госсекретаря Совета безопасности Беларуси. Во время назначения Лукашенко заявил, что республику будут "шатать и раскачивать", и что это заметно по ситуации в России.

- Знайте, что времена непростые. Шатать и раскачивать нас будут. Вы это видите уже по России. Мы это знали и понимали вместе с руководством России еще в середине прошлого года. Для нас и для них неожиданностей здесь никаких нет. Но тем не менее мы должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним, - цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.

Президент также рассказал, что обсуждал назначение Вольфовича на пост госсекретаря Совбеза с министром обороны Виктором Хрениным, и он согласился на переход Вольфовича в Совбез "с неудовольствием". Александр Лукашенко также отметил, что Хренин "ничего не отрицал" и "реагировал правильно", а его недовольствие Лукашенко "почувствовал в душе".

Ранее Вольфович руководил Генштабом и занимал пост первого замглавы Министерства обороны.