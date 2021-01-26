Как аккуратно снимать ограничения по коронавирусу, объяснил иммунолог Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне Владимир Путин заявил о том, что ситуация с коронавирусом стабилизируется. А значит появилась возможность аккуратно снимать введенные ограничения.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов ответил, не рановато ли пока отказываться от этих мер, и как это лучше сделать.

- Что касается разнообразных концертных залов, театров и так далее, у них у всех есть отличная вентиляция. И если мы эту вентиляцию усовершенствуем, еще повысим кратность воздухообмена, чтобы это было бесшумно, не мешало концертам и театральным спектаклям, то мы резко уменьшим вероятность заражения в зале. То есть некоторые ограничения можно будет снять, - рассказал специалист в эфире радио "Комсомольская правда".

Он добавил, что это же касается и баров, и ресторанов. Если в этих заведениях посетители курят, то там обязательно должны быть специальные курительные зоны.

- Поясню, человек навыдыхает тысячу вирусов, чтобы заразить соседа. Но если вентиляция будет усилена в два раза, то вирусов уже будет 500. Они, конечно, долетят до соседа, но он уже не заболеет, потому что заражающая доза для него – тысяча, - заключил Жемчугов.

По его словам, эти простые меры помогут бороться с распространением COVID-19.