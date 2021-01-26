Эксперт перечислил последствия ограничения цен на продукты

Эксперт оценил последствия ограничения цен на сахар и масло Фото: из архива КП

Меры правительства по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар замедлили темп их роста, но не остановили полностью. Такие данные привели в Росстате.

Советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР) Елена Разумова отметила, что в первую очередь заморозка цен помогла тем регионам, где развито производство этих товаров. В остальных субъектах эффект от принятых мер можно будет ощутить в полной мере позже.

При этом Разумова отметила, что слишком длительное сдерживание цен может привести к локальному дефициту на перечисленные продукты. В связи с этим политика, направленная на стабилизацию цен, рассчитана до марта 2021 года.

«Рост отпускных цен на сахар и снижение его переходящих запасов со временем также привели бы к увеличению посевных площадей под сахарной свеклой, росту объема ее переработки в сахар и, соответственно, к очередному витку снижения его стоимости в рознице», - приводит слова эксперта «Российская газета».

Напомним, ранее в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили, что после запуска мер по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло проблем с поставками этих продуктов не наблюдалось. В настоящее время дефицита этих товаров в торговых сетях нет, передает РИАМО.