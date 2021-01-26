Названо потенциально эффективное средство от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Препарат «плитидепсин» в ходе доклинических исследований показал высокую эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией. К такому выводу пришли в сотрудничестве лаборатории медицинского центра Маунт-Синай (Нью-Йорк), Калифорнийского университета в Сан-Франциско и института Пастера (Париж).

Как говорится в публикации на сайте научного журнала Science, изначально средство изготовили для лечения злокачественных опухолей. Изучение действия препарата в борьбе с COVID-19 проходило «в пробирке» на тканях и на грызунах.

Отмечается, что гистопатологический анализ показал уменьшение воспаления легких у мышей, получавших «плитидепсин», по сравнению с мышами, получавшими препарат ремдесивир уже на третий день после инфицирования коронавирусом.

Авторы исследования в настоящее время планируют провести более масштабное изучение «Плитидепсина» для подтверждения его эффективности относительно коронавируса.