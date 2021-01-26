Госдума одобрила в первом чтении проект о новом порядке выплат больничных Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Во вторник, 26 января, Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает повсеместный переход к новому порядку оплаты больничных и начислению детских пособий

Согласно проекту закона, оплата больничных, выплаты пособий по беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребёнка, единовременного пособия женщинам, вставшим на медучёт на ранних сроках беременности, а также ежемесячного пособия по уходу за ребёнком могут начать напрямую из Фонда социального страхования. Сегодня эти выплаты идут через работодателя.

Уточняется, что с 1 января такой порядок уже введён постановлением правительства, и теперь предполагается зафиксировать его нормами закона.

В пояснительной записке к законопроекту отметили, что на сегодняшний день уже реализован пилотный проект «Прямые выплаты», который предусматривает выплаты по обязательному социальному страхованию территориальными органами ФСС Фонда социального страхования.

В Минтруде заявили, что реформа будет гарантировать оплату вне зависимости от финансового положения компании.