В России зафиксировано минимальное повышение цен на ЖКХ за 19 лет Фото: Александр ГЛУЗ

Цены на жилищно-коммунальные услуги за прошлый год увеличились лишь на 3,55% по усредненным данным. Это значение стало минимальным за всю историю повышения тарифов последних 19 лет, исходя из исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

«В 2020 году жилищно-коммунальные услуги подорожали в среднем по России на рекордно низкие 3,55% при годовой инфляции в 4,91%. Это минимальный рост за весь доступный период статистики - начиная с 2002 года» - сообщили аналитики.

Самое большое повышение тарифов зафиксировано в республике Коми -16,2%. Эксперты FinExpertiza объяснили, что ЖКУ повысили в 3,3 раза больше общероссийской инфляции, так как местные представители подняли плату за капитальный ремонт с 2,62 рублей до 7, 85 рублей.

В Воронежской области услуги стали дороже на 7,8%, в Забайкальском крае на 7,1%, в Кемеровской области на 6,7%, в Удмуртии на 6,6%, в Тыве на 5,8%. Тарифы подняли и в Архангельской области на 5,4%, в Амурской области на 5,1%, Якутии и Белгородской области на 5%.

По всей России повышение тарифов ЖКХ превысило годовую инфляцию в 15 субъектах. В столице жилищно-коммунальные службы подняли цены на 3%, в Санкт-Петербурге на 4,6%. Самые дорогие услуги оплачивают жители неприватизированных квартир. Цены увеличились и на водоотведение на 4,78%, горячую воду на 4,32%, электричество на 3,98%, холодную воду на 3,9%, отопление на 3,32%.

Ранее эксперты ЖКХ рассказали kp.ru, что многим россиянам придется заменить «умные счетчики» электроэнергии зарубежных марок.