ФСБ задержала бывшего главу подразделения ФСКН за торговлю наркотиками

Сотрудники ФСБ обнаружили нарколабораторию, которой руководил бывший работник ФСКН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывшего главу подразделения Управления Федеральной службы службы по контролю за оборотом наркотиков по Москве задержали в Ивановской области за создание нарколабораторий. Он сделал мигрантов своими рабами, а наркотики из его лабораторий развозили на машине с мигалкой.

По данным регионального управления ФСБ, мужчина организовал целую сеть нарколабораторий, управлял финансовыми потоками и членами преступной группы. РИА Новости сообщает, что иностранцы в его лабораториях работали под угрозой насилия.

По версии следствия, участники группировки развозили наркотики на "автомобиле со спецсигналами" и носили "форму со знаками различия органов ФСБ".

При обыске у них изъяли 59 килограммов наркотиков, более десяти килограммов наркосодержащей жидкости, оборудование для изготовления наркотиков и оружие.

Всего задержано 16 человек. Среди них выходцы семи разных регионов России. Среди них руководители ячеек преступного сообщества в Москве, Кабардино-Балкарии, Владимирской области, а также рядовые участники из этих и других регионов (Саратовской, Волгоградской и Ивановской областей). 14 человек арестованы, двое остаются под домашним арестом. Один из задержанных состоял в руководстве органа местного самоуправления Ивановской области, сообщает РИА Новости.