Том Круз не вошел в число первых туристов: кто полетят на корабле Crew Dragon к МКС

Том Круз не вошел в число первых туристов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская частная компания Axiom Space объявила первых космических туристов, которые отправятся на корабле Crew Dragon на Международную космическую станцию, однако актер Том Круз вопреки ожиданиям в список не попал.

Согласно информации, опубликованной на сайте компании, вместе с командиром, бывшим астронавтом НАСА Майклом Лопесом-Алегриа на МКС полетят американский инвестор Ларри Коннор, его канадский коллега Марк Пати, а также израильский бизнесмен и бывший пилот истребителя Эйтан Стиббе.

Напомним, ранее сообщалось, что в экипаж Crew Dragon может войти Том Круз и кинорежиссер Даг Лайман, который собирался снять в космосе художественный фильм. Ранее о том, что Круз ведёт переговоры с NASA о создании нового фильма, съёмки которого пройдут в космосе, рассказал глава NASA Джим Брайденстайн. Он отметил необходимость популярных медиа для «вдохновения новых поколений инженеров и учёных»