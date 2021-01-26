Уволенная за пост про русский язык женщина припомнила Зеленскому его слова

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Профессор киевского Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко призвала президента Украины Владимира Зеленского разобраться в ее увольнении из-за публикации в Facebook, в котором открыто выступила против закона о языке.

В своем комментарии женщина отметила, что Украина испытывает значительно большие проблемы, чем спор о выборе государственного языка.

«Гниют экономика, региональная и внешняя политика, культура и образование, медицина ... В квартирах - холодно, в карманах - пусто, тарифы - выше крыши», - написала она на своей странице в соцсети.

В своем обращении к украинскому лидеру профессор напомнила президенту его новогоднее обращение, в котором он говорил о равных правах жителей страны вне зависимости от их взглядов. Она же считает, что потеряла работу именно из-за общественной позиции.

«На конкретно моем примере конкретного гражданина Украины у вас есть блестящая возможность показать, насколько в нашей стране соблюдаются законы и конституция Украины», - заявила она в эфире телеканала «Перший Козацький»