Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Приходько

Владимир Путин направил телеграмму семье скончавшегося политика Сергея Приходько Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выразил семье вице-премьера Сергея Приходько соболезнования в связи с его смертью. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил большой талант и душевную щедрость скончавшегося экс-вице-премьера,а также назвал Сергея Приходько ярким представителем российской дипломатической школы.

- Широчайший кругозор и управленческий опыт Сергея Эдуардовича были востребованы на самых разных, но неизменно важных и ответственных направлениях государственной работы, - сказано в телеграмме президента.

Путин также напомнил о вкладе Приходько в укрепление внешнеполитических позиций России и о его участии в сложнейших переговорах, при которых Приходько, по мнению президента, поступал профессионально и всегда ставил превыше всего интересы России.

- Светлая память о Сергее Эдуардовиче Приходько навсегда сохранится в наших сердцах, - добавил президент в своей телеграмме.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Сергей Приходько скончался сегодня, 26 января, в 10 утра в посёлке Сосны Истринского района. Политик долго болел. Ему было 64 года.