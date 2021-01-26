В США прошел первый в мире концерт, где все были в защитных пузырях

Американская рок-группа Flaming Lips провела «первые в мире» концерты в защитных пузырях Фото: REUTERS

В США 22 и 23 января прошли концерты группы Flaming Lips. Все присутствующие и сами участники коллектива провели вечер в защитных прозрачных пузырях, сообщает издание Billboard.

Уэйн Коэн еще 10 лет назад на некоторых концертах выступал, находясь в прозрачном шаре Фото: REUTERS

Оба концерта прошли в городе Оклахома-сити. На каждое выступление пришли несколько десятков человек, и все они находились в огромных воздушных шарах, рассчитанных на три человека.

В каждый шар встроен динамик, транслирующий звук со сцены, и вентилятор. Там также есть полотенце, бутылка воды и указатели "Мне нужно в туалет" или "Здесь жарко".

Изначально концерты должны были пройти в декабре, но их пришлось перенести из-за ухудшающейся обстановки с коронавирусом в Оклахоме Фото: REUTERS

Концерт группы Flaming Lips должен был пройти ещё в декабре 2020 года, но был перенесён из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Оклахоме. Солист группы Уэйн Коэн рассказал, что в июне они уже выступали в шарах на шоу Стивена Кольбера. Он также отметил, что посещение такого концерта безопаснее похода в магазин.

Уэйн Коэн выступал в воздушном шаре ещё десять лет назад, но из-за коронавируса коллектив решил модернизировать эту идею, чтобы ей смогли пользоваться и зрители.