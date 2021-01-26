Большунов впервые прокомментировал инцидент на этапе Кубка мира в Лахти Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский лыжник Александр Большунов оказался в центре громкого скандала. Инцидент произошел во время эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). На финише финн Йони Мяки подрезал Большунова. Тот вспылил и махнул палкой в сторону финского лыжника. А потом, уже после финишной черты, врезался в Йони Мяки и сбил его с ног. В итоге российскую команду дисквалифицировали за неспортивное поведение.

Спустя несколько дней Большунов все же объяснил свое поведение. По его словам, все было совсем не так, как это показалось со стороны.

- Сожалею об этом поступке и не повторю такого в будущем. Когда я пересёк финишную черту, хотел поговорить с Мяки о случившемся и узнать, почему он сделал то, что сделал. Лыжи катили слишком быстро, а когда я попытался остановиться, крепление было сломано. Я не собирался в него врезаться, хотел просто поговорить, - рассказал лыжник в интервью RNK.

Тем не менее Большунов по-прежнему считает, что Мяки тоже поступил неправильно.

- Он намеренно блокировал меня, это нечестно, - объяснил лыжник.

Российский лыжник полностью согласен со своей дисквалификацией. Но, с другой стороны, не понимает, почему не дисквалифицировали финна.