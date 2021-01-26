Суд Стамбула арестовал напавшего на россиян с ножом

Суд Стамбула арестовал нападавшего на трёх российских граждан.

Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мужчину обвиняют в покушении на убийство.

Напомним, нападение произошло в минувшие воскресенье, 24 января, вечером в европейской части Стамбула, в районе Бешикташ. Мужчина с ножом напал на двух женщин и одного мужчину. Пострадавшие, граждане России, попали в больницу. Угрозы для их жизни нет. Все трое пострадавших не являются туристами, у них есть вид на жительство.

Как писал сайт kp.ru, нападавший был задержан в воскресенье, 25 января. По предварительным данным, мужчина психически нездоров. Практически сразу была установлена его личность. Злоумышленником оказался сборщик мусора по имени Хасан Хюсейн Й.