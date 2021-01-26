Депутат Калашников объяснил слова о портрете Путина на пятитысячной купюре

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников сообщил, что не планирует выносить на обсуждение идею о портрете президента России Владимира Путина на пятитысячной купюре.

Ранее российский депутат, комментируя предложение Минфина США разместить на 20-долларовой купюре изображение темнокожей активистки Гарриет Табмен, заявил, что портрет российского лидера можно было бы разместить на пятитысячной купюре.

«Я высказал мысль, что на купюрах размещают определенные символы данной эпохи, данного времени. Мне задали вопрос, что могло бы быть сейчас у нас на купюре, я высказал предположение, что я другого символа, кроме Путина, не вижу», - приводит РИА Новости заявление политика.

Калашников отметил, что не планирует выносить данный вопрос на обсуждение. «Естественно. Вы же понимаете», - ответил он на соответствующий вопрос.