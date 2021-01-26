Стало известно, когда состоится прощание со стендап-комиком Александром Шаляпиным

Названа дата прощания с Александром Шаляпиным Фото: СОЦСЕТИ

Прощание со стендап-комиком Александром Шаляпиным пройдет в четверг, 28 января, в 12:00. Об этом рассказала менеджер погибшего Мария Малякина.

- Прощание с Александром Шаляпиным пройдет на Троекуровском кладбище в прощальном зале, — уточнила собеседница телеканала «360».

Каких-либо других подробностей Мария не сообщила.

Напомним, тело Александра Шаляпина было обнаружено в ночь на 25 января. Его нашла супруга, когда вернулась с дачи, она открыла дверь и поняла, что с мужем случилась беда. Прибывшие на вызов врачи скорой помощи только констатировали смерть.

По предварительным данным, комик свел счеты с жизнью из-за затяжной депрессии. Он не мог справиться с ощущением ненужности из-за отмены выступлений. К тому же, у него были проблемы с алкоголем. Недавно он вернулся в Москву из Белгорода, где проходил лечение от алкогольной зависимости.

Александру Шаляпину был 41 год. Зрители помнят его, как комика из программы Stand Up Show на ТНТ, ведущего на радиостанции Maximum.

Помимо этого, он снялся в эпизодических ролях в фильмах «Бумер-2», «Глухарь-2» и многие другие.