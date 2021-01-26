Умер Евгений Беляев, бывший главный санитарный врач России

Академик и государственный деятель Евгений Беляев умер на 84-м году жизни. Фото: Олег Булдаков/Фотохроника ТАСС

В возрасте 83-х лет умер заслуженный врач, доктор медицинских наук, бывший главный санитарный врач России Евгений Беляев. За свою карьеру академик успел провести реформы в санитарно-эпидемиологической области во времена политических и социальных преобразованиях в стране.

«Санитарно-эпидемиологическая служба Российской Федерации понесла невосполнимую утрату – 25 января на 84 году жизни скончался ученый, организатор отечественного здравоохранения и медицинской науки», - сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Представители Роспотребнадзора отмечают, что именно Беляев создал Концепцию развития госсанэпидслужбы. Профессор внес огромный вклад в развитие направлений радиационной безопасности и предупреждения распространения ВИЧ. Евгений Николаевич награжден многими государственными наградами и почетным званием «Заслуженный врач Российской Федерации».

Свои соболезнования в связи со смертью известного профессора и ученого принес Саратовский Роспотребнадзор.