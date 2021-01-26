Елена Лядова попала в больницу в Москве

Владимир Вдовиченков вызвал скорую помощь для Елены Лядовой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Известной российской актрисе Елене Лядовой потребовалась помощь врачей. Знаменитость почувствовала себя плохо 26 января. Появились сильные боли в области живота.

Какое-то время актриса пыталась терпеть боль, но, когда стало нестерпимо, было решено вызвать скорую помощь. В экстренную службу обратился Владимир Вдовиченков, супруг актрисы, он вызвал врачей в квартиру, неподалеку от Пушкинской площади.

Как стало известно сайту mk.ru, прибывшая бригада медиков приняла решение госпитализировать Елену Игоревну в больницу имени Боткина. Там пациентке провели обследование и установили причину болей.

Что именно диагностировали врачи, пока не сообщается. Но состояние Елены Лядовой стабилизировалось.