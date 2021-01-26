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Госдума одобрила налоговый вычет за занятия спортом

Максимальный размер налогового вычета за занятия спортом составит 15 600 рублей
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Госдума одобрила налоговый вычет за занятия спортом

Госдума одобрила налоговый вычет за занятия спортом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госдума в первом чтении приняла законопроект о налоговом вычете за занятия спортом. Граждане смогут получить 13% от той суммы, которую они потратили на занятие физкультурой. При этом она не должна превышать 120 000 рублей в совокупности с другими социальными вычетами. Таким образом, максимальная сумма, которую можно будет вернуть, составит 15 600 рублей.

- Мы принимаем эти поправки сейчас, когда здоровье людей особенно важно. Уже существуют налоговые вычеты на лечение, обучение, благотворительность, на покупку недвижимости, для предпринимателей есть свои вычеты. И все они стимулируют развитие экономики, влияют положительно на качество жизни, - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что появление нового вычета говорит о том, что государство приравнивает эти расходы к социально значимым.

Для того, чтобы вернуть деньги, гражданину нужно будет предоставить документы, подтверждающие расходы на оплату спортивных занятий. Это копия договора и кассовый чек в бумажной или электронной форме.

В ближайшее время кабмин сформирует перечень услуг, за которые можно будет получить вычет. А Минспорт составит список организаций, оплата услуг в которых позволяет претендовать на льготу.

Напомним, сейчас налоговый вычет можно получить за образование, медицинские услуги, страхование жизни, а также покупку и продажу квартиры.