Володин рассказал, что сделал прививку от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Госдумы Вячеслав Володин уже успел сделать прививку от коронавируса. Об этом он рассказал в эфире радио "Комсомольская правда".

- Антитела появляются после болезни, а после прививки титр – тоже антитела вырабатываются. У меня есть. Так же, как и у тех, кто прививку сделал – у моих коллег, потому что у нас уже 46 депутатов сделали прививку. Но если говорить о близких, также болеют, прививаются сейчас. Мамина двоюродная сестра ушла из жизни. Очень тяжело заболела, ей не смогли помочь, - рассказал Володин.

Напомним, к настоящему моменту уже многие известные россияне успели привиться от коронавируса. В конце декабря заветную прививку сделал первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. А 26 января вакцинацию прошел главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Вместе с ним привился и врач сборной Эдуард Безуглов.