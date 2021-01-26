Володин сделал прогноз на 2021 год: он будет переломным

Володин сделал прогноз на 2021 год Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал прогноз на 2021 год. По его словам, он должен оказаться переломным в плане пандемии коронавируса. Летом должно наступить снижение заболеваемости. Правда, ближе к осени количество заболевших вновь начнет прирастать. Но их уже будет гораздо меньше, чем год назад.

- Этот год для нас - время, когда мы должны остановить стагнацию в экономике. Прогнозы прошлого года не оправдались, потому что на пике все было гораздо хуже, а завершили год с ростом и по обрабатывающей промышленности - порядка 2%, и в строительстве - 2%. Сельское хозяйство выросло на 3%. Это хорошие показатели, - рассказал Володин в эфире Радио "Комсомольская правда".

Он отметил, что важно, чтобы в наступившем году и другие отрасли, особенно те, которые пострадали от коронавируса, также справились с вызовами. Тогда ситуация изменится в лучшую сторону.