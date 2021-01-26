Володин рассказал, почему сессии ПАСЕ стали площадками для скандалов Фото: Иван МАКЕЕВ

В эфире Радио «Комсомольская правда» председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал обстановку Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

По его словам, скандалы в ПАСЕ устраивают одни и те же страны Депутаты, представляющие прибалтийские страны, Украину, Польшу, Грузию, а также Великобританию. Как отметил Володин, «это сложившаяся уже конструкция», которая состоит из 47 стран.

Володин напомнил, что, когда была попытка рассмотреть вопрос по Крыму большинство ее не поддержало, как и включение в повестку ситуации, связанной с Алексеем Навальным.

Депутат заявил, что коллеги из европейских стран «особенно, тех, у кого сложившаяся демократия, сложившееся понимание, кто не является вот так стопроцентно сателлитами США, исполняя их любую прихоть, как это делают те же прибалтийские страны или та же Польша, Украина, Грузия, они же без поддержки, мы сами с вами понимаем, просто не смогут, поэтому цена этой поддержки их вот такая позиция по отношению к нам». «И когда мы об этом говорим, мы тоже понимаем, что у них такая безнадега, они потеряли свой суверенитет», - заключил он.

Как писал сайт kp.ru, на открытии зимней сессии в понедельник, 25 января, парламентарии ПАСЕ не подтвердили полномочия российской делегации. Инициатором оспорить полномочия России была глава делегации Украины Мария Мезенцева. Однако позже Мониторинговый комитет Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал ассамблеи утвердить полномочия российской делегации.