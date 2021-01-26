Володин об имидже Госдумы: Депутаты есть разные, но это люди, которых избрали

Вячеслав Володин Фото: Иван МАКЕЕВ

В эфире Радио «Комсомольская правда» председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал об имидже Государственной думы, отметив, что ее имидж разный, но фольклорный.

«Она фольклорная, в общем, у нас, репутация эта. Скажите, а за прошлый год, а вы наверняка переживаете за репутацию парламента, я в этом даже не сомневаюсь», - сказал он.

Депутат заявил, что, как ответственный гражданин, не может не переживает за имидж парламента, и отметил, что в Госдуме работают абсолютно разные люди, но их всех избрали граждане страны.

«Действительно, мне хочется, чтобы Государственная Дума приобретала авторитет все больше и больше. И когда мы говорим о Государственной Думе, там очень много людей, они все разные. Но их избрали. И, потом, когда одним мазком берут и говорят, да там они!.. А кто «они»? Это врачи и учителя, представители бизнеса достаточно эффективные, это люди, которые свой опыт приобрели в разных сферах. Поэтому говорить о том, что, знаете, вот она такая… Такая же, как и мы», - отметил он.

Как писал сайт kp.ru, председатель Госдумы также дал прогноз на текущие год. По его словам, он должен стать переломным в плане пандемии коронавируса. Летом должно наступить снижение заболеваемости, однако, ближе к осени количество заболевших вновь начнет прирастать. Но их уже будет гораздо меньше, чем год назад.