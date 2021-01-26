Работникам разрешат отказываться от опасной работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Госдума в первом чтении приняла новую редакцию раздела Трудового кодекса по охране труда. Согласно новым изменениям, работодателям разрешат проводить инструктаж по охране труда в дистанционном режиме. А еще обяжут прогнозировать профессиональные риски на производстве. Даже ссадины, полученные сотрудниками, нужно будет фиксировать и отвечать за них придется тоже работодателю.

Заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко подчеркнул, что изменения направлены на то, что предупредить несчастные случаи проще, чем бороться с их последствиями.

- Суть поправок в переходе к предупреждающим действиям в охране труда, то есть - к системе управления профессиональными рисками, - отметил Вовченко в беседе с «Российской газетой».

Работодатель должен будет прогнозировать риски и формировать перечень опасностей, которые поджидают сотрудника на рабочем месте. То есть, теперь ему предоставят возможность самостоятельно оценивать соблюдение требований трудового законодательства.

- Появится новая понятие микротравма. Все мелкие повреждения будут фиксироваться, даже порезы. Работодатель должен будет анализировать ситуации и давать рекомендации, чтобы впредь ситуация не повторялась, - отметил замминистра.

Работники теперь тоже будут принимать непосредственное участие в формировании безопасности на производстве. Теперь они не должны ждать, когда им выдадут спецодежду, они могут требовать ее самостоятельно. А если не получат, то имеют право отказаться от опасной работы.

- При таких условиях им не грозит увольнение и другие негативные последствия, - отметил Алексей Вовченко.

Что касается дистанционных условий труда, то работодатель должен провести инструктаж с сотрудником, который находится «на удаленке».

- Но априори у офисных работников условия труда безопаснее, чем на производстве. Но и с ними нужно проводить инструктаж, - заключил замминистра.