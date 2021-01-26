МВФ дал прогноз по ценам на нефть Фото: REUTERS

Международный валютный фонд (МВФ) в своем докладе оценил перспективы развития мировой экономики, и дал прогноз относительно цен на нефть.

«Отражая прогнозируемое глобальное восстановление (экономики), цены на нефть, как ожидается, вырастут в 2021 году более чем на 20 процентов по сравнению с нижним базовым (уровнем) 2020 года, однако будут всё ещё оставаться намного ниже (уровня) 2019 года», - отмечает МВФ.

Как писал сайт kp.ru, МВФ улучшил прогнозы российской и мировой экономики в текущем году. Согласно оценкам фонда, мировая экономика вырастет на 5,5 процента вместо 5,2 процента, которые прогнозировались им в октябре. Российскую экономику ожидает рост на 3 процента вместо 2,8 процента. Американскую экономику также вырастет больше предыдущих прогнозов: на 5,1 процент вместо 3,1процента.

Согласно оценкам, сделанным по результат ушедшего года, мировой ВВП сократился на 3,5 процента, экономика России потеряла 3,6 процента, американская - 3,4 процента, экономика еврозоны упала на 7,2 процента. В плюсе оказался только Китай, прибавив 2,3 процента.