Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика

МВФ дал прогноз по ценам на нефть

Цены будут всё ещё оставаться намного ниже уровня 2019 года
Елена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий
МВФ дал прогноз по ценам на нефть

МВФ дал прогноз по ценам на нефть

Фото: REUTERS

Международный валютный фонд (МВФ) в своем докладе оценил перспективы развития мировой экономики, и дал прогноз относительно цен на нефть.

«Отражая прогнозируемое глобальное восстановление (экономики), цены на нефть, как ожидается, вырастут в 2021 году более чем на 20 процентов по сравнению с нижним базовым (уровнем) 2020 года, однако будут всё ещё оставаться намного ниже (уровня) 2019 года», - отмечает МВФ.

Как писал сайт kp.ru, МВФ улучшил прогнозы российской и мировой экономики в текущем году. Согласно оценкам фонда, мировая экономика вырастет на 5,5 процента вместо 5,2 процента, которые прогнозировались им в октябре. Российскую экономику ожидает рост на 3 процента вместо 2,8 процента. Американскую экономику также вырастет больше предыдущих прогнозов: на 5,1 процент вместо 3,1процента.

Согласно оценкам, сделанным по результат ушедшего года, мировой ВВП сократился на 3,5 процента, экономика России потеряла 3,6 процента, американская - 3,4 процента, экономика еврозоны упала на 7,2 процента. В плюсе оказался только Китай, прибавив 2,3 процента.