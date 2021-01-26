Эксперт объяснил, почему россиянам для счастья нужно 166 тысяч рублей Фото: Анастасия Осипова

Опрос SuperJob показал, что в среднем россиянам для счастья нужно 166 тысяч рублей. В Москве этот показатель больше – 220 тысяч рублей, а меньше всего в Оренбурге – 124 тысячи рублей.

Эксперт объяснил, с чем связаны таких высокие ожидания. Указанные цифры в несколько раз превышает реальные зарплаты в регионах, сообщает RT.

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института Нового общества уверен, что такие высокие цифры связаны прежде всего со сложным финансовым положением россиян.

Многие выплачивают кредиты, ипотеку и понимают, что если доход возрастет в несколько раз, то они смогут быстрее выполнить свои обязательства перед банками.

- У нас имеется проблема жилья, которое подорожало на 10 процентов за 2020 год. Люди называют суммы, которые помогут им поскорее избавиться от долгов. Причем в регионах эти суммы более приближены к реальности. Например, в Оренбурге можно хорошо жить на 124 тысячи рублей, а вот в Москве на 220 особо не пошикуешь, особенно если перед тобой стоит задача купить жилье, - заключил эксперт в беседе с ОТР.