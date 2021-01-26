Путин и Байден поговорили по телефону

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 26 января, президент России Владимир Путин поговорил по телефону с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщил Кремль.

В ходе разговора российский лидер поздравил Байдена с началом работы на посту президента США, и отметил, что нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном отвечала бы интересам обеих стран.

«В целом беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. Условлено о поддержании контактов», - говорится в сообщении Кремля.

Главы государств рассмотрели возможности сотрудничества России и США в торгово-экономической сфере, а также обсудили проблематику сохранения СВПД, внутриукраинское урегулирование, а также российскую инициативу о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.

«Обсуждены актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Рассмотрены возможности сотрудничества в борьбе с такой острой проблемой, как пандемия коронавируса, а также в других сферах, включая торгово-экономическую», - отмечается в сообщении.

Оба лидера выразили удовлетворение в связи с обменом нотами о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ)