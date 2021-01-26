Байден считает «Северный поток-2» «плохой сделкой» для Европы

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден считает проект трубопровода «Северный поток-2» «плохой сделкой для Европы». Такую позицию американского лидера озвучила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отметив, что он изучит санкции, введенные против проекта.

«Президент продолжает считать, что "Северный поток 2" - это плохая сделка для Европы», - сказала представитель администрации Байдена, комментируя вопрос, обсуждалась ли тема газопровода «Северный поток-2» в ходе состоявшегося накануне разговора президента США с канцлером Германии Ангелой Меркель.

По словам Псаки, администрация Байдена знает, что предыдущая администрация ввела новые санкции на деятельность, связанную с газопроводом. «Мы будем анализировать эти меры, и он (Байден) намерен продолжать консультации с нашими европейскими партнерами по этому вопросу», - уточнила она.

Как писал сайт kp.ru, «Северный поток-2» планируется завершить в ближайшие месяцы. Накануне Трубоукладочная баржа «Фортуна» возобновила укладку газопровода. Ранее из-за введенных американских ограничений некоторые компании вынужденно отказались от участия в проекте. Берлин при этом ни раз отмечал, что заинтересованы в завершении строительства газопровода, который протянется от российского берега через Балтийское море к Германии.