Суд арестовал первого обвиняемого в нападении на полицейского на акции 23 января Фото: Андрей МИРЕЙКО

Пресненский суд города Москвы арестовал первого фигуранта уголовного дела о нападении на полицейских на несанкционированной акции, которая прошла в столице в минувшую субботу, 23 января. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По версии следствия, во время стычки с полицией Евгений Есенов несколько раз ударил сотрудника правоохранительных органов по голове. Ему вменяется совершение преступления по статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Мера пресечения была избрана сроком на два месяца.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Есенова Е. А. … сроком до 24 марта 2021 года», - говорится в заявлении.

Напомним, в минувшую субботу во многих городах России прошли несанкционированные акции сторонников Алексея Навального. По предварительным данным, в Москве приняли участие около 4 тысяч человек. Как писал сайт kp.ru, по итогам акций в стране возбудили двадцать уголовных дел