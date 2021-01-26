Путин и Байден договорились продлить СНВ-3 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 26 января, в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и американскии лидер Джо Байден обсудили вопрос продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом сообщили в Кремле.

Как отмечается в заявлении, оба лидера выразили удовлетворение осуществленным в понедельник, 26 января, обменом дипломатическими нотами по продлению соглашения, а также договорились, что в ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, чтобы обеспечить дальнейшее функционирование этого важного механизма ограничения ракетно-ядерных арсеналов.

«В целом беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. Условлено о поддержании контактов», - говорится в сообщении Кремля.

Напомним, 26 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва и Вашингтон начали практическую работу по продлению договора СНВ-3. Незадолго до этого накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила о намерении Соединённых Штатов предложить России пятилетнее продление соглашения. В Кремле приветствовали заявление американской