Число заболевших коронавирусом в мире превысило 100 млн Фото: REUTERS

Ко вторнику, 27 января, число инфицированных коронавирусной инфекцией во всем мире превысило 100 миллионов, а жертвами инфекции стали более 2,1 миллиона человек. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса

По данным университета, к настоящему моменту в мире выявили 100 032 461 случаев заражения COVID-19, зарегистрировано 2 149 385 летальных исходов среди заболевших коронавирусной инфекцией, выздоровели более 55 миллионов заразившихся.

Лидером по числу заболевших остаются Соединенные Штаты, где зарегистрировали уже почти 25,3 миллион случаев заражения. На втором месте находится Индия с более чем 10,6 миллионами заболевшими. Тройку замыкает Бразилия, где выявили свыше 8,8 случая инфицирования COVID-19.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 26 января, в России впервые с 3 ноября выявили менее 19 тысяч новых заражённых коронавирусом. За сутки зафиксирован 18 241 новый случай заражения. Всего на сегодняшний день в стране выявлен 3 756 931 случай