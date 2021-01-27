В окрестностях Амстердама произошёл взрыв

Взорвался автомобиль в Осдорпе Фото: Кадр видео

В нидерландском городе Осдорп, расположенном в окрестностях Амстердама, вечером во вторник, 26 января, прогремел взрыв.

Прямо посреди улицы взорвался автомобиль, этот момент на видеокамеры своих мобильников сняли очевидцы. Судя по опубликованным в интернете кадрам, это произошло рядом с жилыми домами. После взрыва машина загорелась.

На месте ЧП работают экстренные службы города, пожарные и сотрудники полиции. Причины произошедшего выясняются.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с вечера субботы в Нидерландах продолжаются массовые уличные протесты против комендантского часа, введенного властями страны из-за ситуации с коронавирусом.

В воскресенье в Амстердаме и Эйндховене протестующие стали устраивать погромы и поджоги, а также бросать в полицейских петарды, камни и бутылки, тем в ответ пришлось применить дубинки, водометы и слезоточивый газ. А в понедельник для разгона демонстрантов был направлен спецназ в Роттердам и Хертогенбос.