Байден шуткой ответил на вопросы о его разговоре с Путиным

Новый президент США Джозеф Байден на пресс-конференции в Белом доме
Фото: REUTERS
Новый президент США Джозеф Байден на пресс-конференции в Белом доме отшутился от журналистов, которые задавали очень много вопросов о его телефонном разговоре с лидером России Владимиром Путиным.
Когда Байден уже посчитал общение с прессой завершенным и собрался уходить, кто-то из корреспондентов в очередной раз спросил, о чем тот разговаривал с российским президентом.
«О вас. Он шлет самые лучшие пожелания», - ответил Байден и пошел дальше, на ходу надевая черную защитную маску.
Напомним, как писал сайт kp.ru, телефонный разговор лидеров двух стран состоялся вечером во вторник, 26 января. В частности, они обсудили вопрос о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает 5 февраля, а также договорились поддерживать «транспарентное и постоянное общение».
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Как сообщает Белый дом, новый американский лидер сам позвонил президенту России (подробности).