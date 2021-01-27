Главы МИД стран G7 призвали Россию освободить задержанных на незаконных акциях

23 января в столице и других городах России прошли несанкционированные акции Фото: Иван МАКЕЕВ

Страны «Большой семерки» призвали Россию освободить всех задержанных на незаконных акциях 23 января, а также блогера Алексея Навального. Об этом говорится в совместном заявлении министры иностранных дел Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США, а также верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности.

В частности, в их заявлении говорится, что они «глубоко обеспокоены задержанием тысяч мирных демонстрантов и журналистов», в связи с чем призывают Россию «соблюдать свои международные и внутренние обязательства и освободить тех, кто был произвольно задержан за реализацию своего права на мирные собрания 23 января».

Ранее примерно с таким же заявлением выступил госдепартамент США. Между тем, в российском МИД неоднократно говорили о неприемлемости подобных заявлений, поскольку это не что иное, как прямое вмешательство во внутренние дела страны, советовали уважать международное право и обратить внимание на собственные проблемы. Накануне несанкционированных акций посольство Вашингтона в Москве опубликовало «маршруты протестов». В МИД назвали публикацию «грубым вмешательством в дела России».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в субботу, 23 января, в столице и других городах России прошли несанкционированные акции сторонников Навального. В результате столкновений 39 сотрудников силовых структур получили ранения. Подавляющее большинство задержанных на митингах отпускали из отделений сразу, среди них оказались около 300 подростков, участвовавших в митингах. Несовершеннолетних отпустили по домам после воспитательных бесед, а часть взрослых привлекли к административной ответственности.

После этих акций СК возбудил двадцать уголовных дел о нападении на полицейских, а 26 января Пресненский суд города Москвы арестовал первого фигуранта одного из них.

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