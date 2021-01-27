Американка выиграла миллион долларов благодаря ошибке кассира

Доллары много сотки Ахмаддулин Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Невероятно повезло жительнице американского города Боно (штат Арканзас), которая выиграла в лотерею миллион долларов благодаря ошибке кассира в супермаркете.

Расплачиваясь за продукты на кассе, женщина заодно купила несколько лотерейных билетов, цена которых была не больше десяти долларов, однако кассир случайно продал ей один билет вдвое дороже, стоимостью $20. Именно этот квиток и оказался выигрышным, сообщает сайт Arkansas Scholarship Lottery.

Свои билеты американка стала проверять сразу, как только сложила покупке в машину и села за руль. Потом она рассказала, что когда стерла защитный слой и увидела под номером 12 (ее выигрышный номер) единицу, то подумала, что, скорее всего, выиграла сто долларов. Но после этого открылась буква «М». Женщина говорит, что она протерла глаза и разрыдалась от радости.

Часть выигранных денег счастливица с мужем собираются потратить на погашение кредитов, а остальное – отложить на старость.

К слову, ранее сайт kp.ru писал об итальянце, которому повезло гораздо меньше: он выиграл 25 тысяч евро, но потерял выигрышный билет. Правда, не теряет надежду его отыскать.