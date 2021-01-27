Председательствующий на процессе по импичменту Трампа сенатор попал в больницу

Сенатор-демократ Патрик Лихи Фото: REUTERS

Сенатор-демократ Патрик Лихи, который председательствует на процессе по импичменту бывшего президента США Дональда Трампа, попал в больницу. Американского законодателя госпитализировали сразу после приведения к присяге.

По словам представителя Патрика Лихи, сенатору стало нехорошо, он даже пожаловался, что плохо себя чувствует, и лечащий врач «из соображений предосторожности рекомендовал доставить его в местную больницу для наблюдения».

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 25 января конгрессмены передали в сенат резолюцию об импичменте, в документе указана только одна статья – «подстрекательство к мятежу». А во вторник, 26 января, члены сената в рамках процесса по импичменту экс-главы Белого дома были приведены к присяге, причем первым стал именно Лихи, как председатель. Трансляцию церемонии вели в прямом эфире все американские телеканалы.

Ранее сообщалось, что разбирательство перенесли на 9 февраля.