Врач посоветовал не спешить с тренировками после коронавируса

Врач посоветовал не нагружать организм сразу после болезни, а выходить на пик физической активности постепенно Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач-иммунолог Илья Кукин советует перенесшим коронавирус россиянам не спешить с активными тренировками после выздоровления.

Он отметил, что одна из главных ошибок многих переболевших COVID-19 состоит в попытке вернуть показатели, которые были до болезни. В итоге любители спорта перегружают свой организм физическими упражнениями, а это может вызвать повторное заболевание или привести к тяжелым постковидным последствиям.

«Это крайне опасно и недопустимо. После вируса ваш иммунитет еще слаб, ваш организм еще не в состоянии принимать такие нагрузки», - сказал специалист в беседе с «Вечерней Москвой».