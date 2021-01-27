Сенаторы предложили принять резолюцию с осуждением Трампа

Американские сенаторы все больше сомневаются в успехе процедуры по импичменту теперь уже бывшего президента США Дональда Трампа, поэтому пытаются найти альтернативу этой «крайней мере».

Так, демократ Тим Кейн и член Республиканской партии Сьюзан Коллинз вместе разработали проект резолюции с осуждением действий экс-главы Белого дома. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией сообщает портал Axios.

Дело в том, что для того, чтобы вынести окончательный вердикт по импичменту в отношении президента США, пусть уже и оставившего этот пост, необходимо 2/3 голосов (то есть, как минимум 67 из 100), а сейчас силы в сенате разделились поровну: 50 демократов и 50 республиканцев.

В то же время голосование по инициативе Рэнда Пола признать саму эту процедуру неконституционной показало, что демократам вряд ли удастся заручиться поддержкой 17 однопартийцев Трампа. Напомним, как писал сайт kp.ru, 55 законодателей высказались против того, чтобы рассматривать этот вопрос, но 45 сенаторов идею коллеги-республиканца поддержали.