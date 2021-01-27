Авиакомпания Singapore Airlines возобновила полеты из Сингапура в Москву Фото: REUTERS

Авиакомпания Singapore Airlines возобновила прерванные из-за пандемии коронавируса прямые перелеты из Сингапура в Москву. В ночь на среду, 27 января, из аэропорта Чанги в Домодедово вылетел первый после почти 10-месячного перерыва рейс.

Ранее предполагалось, что авиасообщение между двумя странами должно было возобновиться еще неделю назад, 20 января, однако в компании решили этот момент отложить. Ожидается, что регулярные рейсы будут выполняться по воскресеньям, средам и пятницам, передает ТАСС.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, с 27 января Россия возобновляет авиасообщение еще с четырьмя государствами, полеты в которые ранее были закрыты из-за пандемии COVID-19, – с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Кроме того, со среды количество регулярных рейсов в Египет по маршруту «Москва – Каир» увеличится до пяти раз в неделю.