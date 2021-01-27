Эпидемиолог объяснил, почему в России уменьшилось число новых случаев коронавируса

В длинные новогодние праздники люди больше сидели дома, поэтому не подвергались риску заразиться Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России снизилось число новых случаев заражения благодаря тому, что люди во время длинных новогодних каникул реже выходили на улицу и дольше оставались дома. Так стабилизацию эпидемиологической ситуации в январе объяснил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Стабилизация ситуации с коронавирусом в России точно наступила. Ключевой момент в уменьшении числа новых выявленных заболевших за сутки — это разобщение, которое произошло в праздники», - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

По его словам в течение двух недель социальная активность россиян снизилась, они меньше общались между собой и «фактически находились на изоляции в течение целого инкубационного периода коронавируса» – 14 дней, поэтому цепочки передачи инфекции разорвались.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 26 января в стране выявили самое небольшое число новых случаев заражения COVID-19 за несколько месяцев – 18,24 тысячи. В последний раз этот показатель составлял менее 19 тысяч только 3 ноября 2020 года.

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