В Японии перевернулся школьный автобус

Госпитализированы не менее 11 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Утром в среду, 27 января, на севере Японии перевернулся школьный автобус, в котором везли на занятия учеников начальной и средней школы. По предварительным данным, госпитализированы как минимум одиннадцать человек, передает агентство Kyodo со ссылкой на полицию префектуры Хоккайдо, где произошло ДТП.

Авария случилась в небольшом городке Мемуро, другие подробности пока не приводятся. Сколько детей среди пострадавших, тоже не уточняется.

Агентство сообщает, что сотрудники правоохранительных органов находятся на месте ДТП, причины опрокидывания школьного автобуса и все обстоятельства аварии уточняются.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в японской префектуре Тотиги произошла крупная авария с участием четырех автомобилей и школьного автобуса. Тогда были доставлены в больницу 17 человек – двое взрослых и 15 детей.