WSJ: Байден может пересмотреть решение Трампа о сокращении войск США в Афганистане и Ираке

Джон Кирби при Байдене возглавил пресс-службу Минобороны США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрация нового президента США Джозефа Байдена может пересмотреть решение предыдущего главы Белого дома Дональда Трампа о сокращении численности американских войск в Афганистане и Ираке, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне и контр-адмирала Джона Кирби, который теперь возглавил пресс-службу Минобороны США.

По словам анонимных собеседников издания, принятое Трампом решение сократить военный контингент Соединенных Штатов в обеих странах до 2,5 тысяч солдат в каждой из них ставит администрацию Байдена перед необходимостью «оценить стратегическую роль Америки в двух конфликтах».

Между тем, Джон Кирби заявил, что позиция Минобороны США, которая заключается в том, чтобы «стремиться обеспечить защиту американцев от угрозы терроризма, не тратя на это лишние ресурсы», осталась неизменной.

Пресс-секретарь Пентагона добавил, что администрация Байдена хочет лучше понять, как обстоят дела с военными операциями в обеих странах, однако окончательное решение по поводу численности войск будет приниматься с учетом мнения властей Афганистана и Ирака.