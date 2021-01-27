Bloomberg сравнил вакцинацию от коронавируса на Украине и в Крыму

На Украине прививочная кампания еще даже не начиналась Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские власти до сих пор не смогли организовать вакцинацию своих граждан от коронавируса, а вот в Крыму многие местные жители уже сделали прививки против COVID-19, пишет агентство Bloomberg.

При этом издание отмечает, что Украина — самая большая тех немногих стран Европы, где вакцинация еще даже не начиналась. Между тем, как говорится в статье, благодаря содействию России прививать население собираются мятежные Луганская и Донецкая народные республики, куда вскоре должна поступить партия российской вакцины «Спутник V» – 145 тысяч доз.

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На эти и другие важные вопросы о прививочной кампании против ковида ответил профессор-инфекционист Николай Малышев (подробности).