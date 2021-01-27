Последние новости на утро 27 января 2021: Путин и Байден по телефону договорились продлить СНВ-3

«КП» – о последних новостях на утро 27 января 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 27 января 2021 года. Поздним вечером во вторник состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. В частности, главы двух стран обсудили вопрос о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

После этого глава российского государства внес в Госдуму на рассмотрение законопроект о продлении Договора. Ожидается, что документ будет ратифицирован уже сегодня.

Кроме того, разговора с коллегой из Москвы новый американский лидер заявил, что Вашингтон намерен и впредь поддерживать «суверенитет Украины». Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, президент США «позвонил президенту Путину дня с намерением обсудить наше желание продлить СНВ-3 на пять лет, а также чтобы подтвердить нашу твёрдую поддержку суверенитету Украины».

Новость дополняется.

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Как сообщает Белый дом, новый американский лидер сам позвонил президенту России (подробности).