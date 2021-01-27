В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад заболеваемости коронавирусом

Учёный считает, что к летним показателям заболеваемости Россия сможет вернуться в мае Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заболеваемость коронавирусом в России начнёт значительно снижаться в марте, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент Российской академии наук Александр Горелов.

Он также отметил, что фаза постепенного роста ежесуточного числа заражённых коронавирусом сменилась фазой стабилизации. По словам Горелова, она обычно длится один или полтора месяца.

- То есть до конца февраля, вероятно, будет сохраняться тенденция, которую мы видим сегодня. А в марте может начаться заметное снижение показателей заболеваемости, - сообщил учёный.

Горелов также отметил, что к ежесуточному числу новых заболевших, как летом 2020 года, Россия сможет вернуться уже в мае 2021 года.

Вчера, 26 января, сайт KP.ru сообщал, что в России впервые с 3 ноября выявили менее 19 тысяч новых заражённых коронавирусом. Число выздоровевших за сутки составило 23,7 тысячи пациентов.