Депутат объяснил, почему в России выросли продажи сигарет Фото: Евгения ГУСЕВА

В России увеличился спрос на табачные изделия. За IV квартал 2020 года продажи традиционных сигарет в денежном выражении выросли на 6%, а стиков для электронных сигарет — на 34%.

При этом о победе над вредной привычкой стали задумываться реже, спрос на пластыри против курения и БАДы наоборот упал, пишет газета «Известия».

Член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич уверен, что такая тревожная статистика связана с популяризацией электронный сигарет в стране.

У тенденции роста табакокурения как минимум две причины.

- Первая связана с ростом популярности электронных сигарет. Бытует мнение, что они безвредней, чем традиционные, - рассуждает депутат в беседе с ФАН.

Но врачи настаивают, что это заблуждение. На самом деле электронные сигареты наносят такой же вред организму, как классические.

Вторая причина увеличения продаж связана с тем, что люди по каким-то причинам стали больше курить. И на этот этапе нужно выяснить, что именно подтолкнуло к такому шагу.

- После определения причин, возможно, выявится потребность в преобразовании концепции популяризации здорового образа жизни и борьбы с табакокурением, — пояснил Борис Менделевич.