Аналитик объяснил, как за людьми следит приложение Instagram

Эксперт рассказал об опасности установленных в смартфонах камер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доступ к включению камеры и микрофона должен быть возможен только при активации смартфона, но есть зафиксированные прецеденты, когда камера или микрофон смартфона включались, например, во время просмотра ленты новостей или во время переписки, сообщил директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

Компании, в отношении которых заявляли о подобных нарушениях, утверждают, что это случайность.

- При этом надо понимать, что, обладая сотовым телефоном, вы становитесь человеком, о котором все известно: транзакции, путешествия, локации (с помощью геоданных), - предостерегает Кусков.

Аналитик также напомнил, что на телефоне могут включаться камера и микрофон, поэтому для сохранения любой тайны лучше либо отключить смартфон, либо убрать его, чтобы закрыть доступ к звуку и изображению.

Специалист также призвал следить за подсказками на экране о том, что включено, и уделять этой информации серьёзное внимание.

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