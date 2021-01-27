Замминистра финансов пояснил, как получать налоговый вычет в упрощенном формате

Россияне смогут получать налоговый вычет в упрощенном формате Фото: Иван МАКЕЕВ

В России могут упростить получение налогового вычета. Новые правила уже приняты Госдумой. Изменения коснутся получения возврата за покупку недвижимости, погашения процентов за ипотеку и операций по индивидуальному инвестиционному счету (ИИС).

Сегодня, чтобы получить налоговый вычет необходимо подать декларацию по НДФЛ, а также собрать пакет подтверждающих документов.

Упрощенный порядок позволит совершить все операции бесконтактным путем.

- По вычетам не нужно будет предоставлять никакие бумаги, будет достаточно подать заявление через личный кабинет, — цитирует ФАН слова замминистра финансов Алексей Сазанов.

Человек должен быть зарегистрирован на сайте ФНС, после чего в личном кабинете станут доступны новые функции. После формирования заявления система сама обработает сведения, обратившись к необходимым источникам, в том числе в банк, где гражданин брал ипотеку.

В Минфине отметили, что подобный подход не только упросит саму процедуру для людей, но и позволит снизить издержки банков как налоговых агентов. Раньше они готовили и выдавали документы гражданам в бумажном виде, после эти сведения переправлялись в налоговую. Теперь же все будет организовано в онлайн-режиме.

Помимо этого, в ведомстве проработают вопрос о возможности выплаты налогового вычета за оплату занятий спортом. Эксперты уверены, что этот факт сподвигнет россиян активнее заниматься спортом, пишет газета "Известия".