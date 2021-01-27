Авиакомпании предложили обмениваться пассажирами на субсидируемых маршрутах

Росавиацию просят разрешить применение соглашений о код-шеринге на субсидируемых маршрутах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представители авиакомпаний попросили главу Росавиации Александра Нерадько рассмотреть возможность применения коммерческих соглашений о совместной эксплуатации рейсов (код-шеринг) на субсидируемых маршрутах. Документ подписан главами IrAero, Red Wings, RusLine, S7, Utair, UVT Aero и холдинга "Аэропорты регионов".

Газета "Известия", ссылаясь на источник в Росавиации, сообщает, что документ уже получили в ведомтсве и планируют обсудить на площадке Минтранса с участием федерального агентства возможность применять код-шеринговые соглашения на субсидируемых маршрутах.